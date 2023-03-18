Березень, 18 в 19:16

Російські війська на південних напрямках фронту практично не мають ефективного постачання і навряд чи зможуть забезпечити передові підрозділи всього Південного напрямку, якщо буде підвищена інтенсивність бойових дій.

Про це у своєму Telegram-каналі написав військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

За його словами, південне угруповання російського окупаційного війська (РОВ) критично втратило ефективність постачання та управління передовими підрозділами.

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– Фактично, з початку 2023 року відмічалося зниження рівня комплектації підрозділів РВВ за о/с і технікою на лівобережній Херсонщині та Запорізькій області. Низка підрозділів РВВ на той момент мала комплектацію за особовим складом у середньому 70% від штатної, а за технікою, залежно від типу, комплектація могла становити 50% і навіть 30% від штатної, – написав експерт.

Коваленко пояснює це тим, що основні потоки матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) йдуть на Бахмут.

– У міру підвищення інтенсивності боїв у районі Бахмута, а також Вугледара, Мар’їнки, Авдіївки та насичення Луганської області силами та засобами для наступу на Лиман і Куп’янськ, забезпечення Півдня погіршилося в кілька разів і на сьогоднішній день втратило мінімально-прийнятні для угруповання обойми, – заявив оглядач.

Він наводить приклад, згідно з яким, починаючи з середини лютого РОВ у Запорізькій області сконцентрували по трасах Т0812 і Т0408 до 11 БТГр. Паралельно розміщенню військ, планомірно формувався резерв у розмірі до 6-7 БТГр. Коваленко вважає, що такі свідчення вказують на наміри окупантів наступати в напрямку Оріхового та Гуляйполя Запорізької області.

– Але був нюанс. Уся ця, здавалося б загрозлива маса мала великі проблеми із забезпеченням. Передові підрозділи не тільки не отримували компенсацію щоденних втрат по техніці, а й навіть банально БК. Більшість підрозділів озброєні переважно стрілецькою зброєю, – пояснив експерт.

За словами військово-політичного оглядача, проблема з наданням важкого озброєння і пропорційної кількості БК стоїть не гостро, а критично. При чому не перший день, тиждень і навіть місяць, погіршуючись із кожним днем. Але вирішити її командування ЗС РФ не може через відсутність ресурсу і можливості налагодити систему забезпечення.

– Можна тільки собі уявити, що станеться із забезпеченням передових підрозділів і загалом усього Півдня, якщо розвиток подій там інтенсифікується в кілька разів і потреба в МТЗ зросте в 3-4 і більше разів, – написав Коваленко.

Напередодні, президент і вище військове командування України під час Ставки верховного головнокомандувача ухвалили рішення щодо продовження оборони міста Бахмут у Донецькій області.

Фото: ГУР