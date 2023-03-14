Новое заседание Ставки: все члены высказались за дальнейшее удержание Бахмута

Март, 14 в 15:16

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 14 марта, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом говорится на сайте ОП.

Были заслушаны доклады главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и командующих оперативно-стратегическими группировками войск об актуальной ситуации на фронте.

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— Рассмотрев ход оборонительной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки выразили общую позицию относительно дальнейшего удержания и защиты города Бахмута, — говорится в сообщении.

На заседании также проанализировали обеспечение вооружением и боеприпасами подразделений Сил обороны на передовой.

Отдельно были обсуждены темпы и объемы поступления техники и вооружения от партнеров Украины и их распределение по группировкам войск.

В заседании также приняли участие руководитель ГУР Кирилл Буданов, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, руководитель ОП Андрей Ермак, командующие родами войск и оперативных направлений. К заседанию присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.