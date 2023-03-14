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Факты / Україна

Новое заседание Ставки: все члены высказались за дальнейшее удержание Бахмута

Бедрак Виктория, редактор ленты
Зеленський
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 14 марта, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом говорится на сайте ОП.

Были заслушаны доклады главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и командующих оперативно-стратегическими группировками войск об актуальной ситуации на фронте.

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— Рассмотрев ход оборонительной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки выразили общую позицию относительно дальнейшего удержания и защиты города Бахмута, — говорится в сообщении.

На заседании также проанализировали обеспечение вооружением и боеприпасами подразделений Сил обороны на передовой.

Отдельно были обсуждены темпы и объемы поступления техники и вооружения от партнеров Украины и их распределение по группировкам войск.

В заседании также приняли участие руководитель ГУР Кирилл Буданов, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, руководитель ОП Андрей Ермак, командующие родами войск и оперативных направлений. К заседанию присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

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Источник: Офис президента
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