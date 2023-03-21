США ускорят передачу танков Abrams Украине – Пентагон

Март, 21 в 21:51

Соединенные Штаты Америки отправят в Украину 31 танк Abrams модификации M1A1, вместо ранее обещанных M1A2.

Об этом во вторник, 21 марта, заявил спикер Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, пишет CNN.

По его словам, передача более старой модели Abrams ускорит сроки доставки техники в Украину. ВСУ смогут получить танки до осени этого года.

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— После изучения и анализа того, как лучше всего это сделать, Министерство обороны США в тесной координации с Украиной приняло решение предоставить вариант танка M1A1 Abrams, что позволит нам значительно ускорить сроки поставки и доставить эту важную технику Украине до осени этого года, — сказал Райдер на пресс-конференции.

Он добавил, что США также предоставят Украине “современную бронетехнику и системы вооружения”, которые “очень схожи по возможностям” с M1A2, включая крупнокалиберный пулемет 50-го калибра и 120-миллиметровую пушку.