Март, 21 в 11:44

Через военное положение некоторое время украинцы могли пересекать границу с другими государствами без документов или только с паспортом гражданина Украины.

По прошествии времени правила вернулись, поэтому украинцы должны обратить внимание на срок действия своих документов, а если их нет – оформить. Как проверить, действителен ли загранпаспорт – читайте в материале.

Как проверить подлинность документов

Проверить, действительно ли загранпаспорт, можно несколькими способами.

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Во-первых, обратите внимание на написание вашего ФИО в двух документах.

Если есть разногласия в транслитерации, то следует обратиться в подразделения миграционной службы, ЦНАПа или Паспортного сервиса в зависимости от того, какой именно документ требует замены.

Также проверить подлинность документов можно на сайте ГНСУ: