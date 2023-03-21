Как проверить, действителен ли загранпаспорт: быстрые методы
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Через военное положение некоторое время украинцы могли пересекать границу с другими государствами без документов или только с паспортом гражданина Украины.
По прошествии времени правила вернулись, поэтому украинцы должны обратить внимание на срок действия своих документов, а если их нет – оформить. Как проверить, действителен ли загранпаспорт – читайте в материале.
Как проверить подлинность документов
Проверить, действительно ли загранпаспорт, можно несколькими способами.
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Во-первых, обратите внимание на написание вашего ФИО в двух документах.
Если есть разногласия в транслитерации, то следует обратиться в подразделения миграционной службы, ЦНАПа или Паспортного сервиса в зависимости от того, какой именно документ требует замены.
Также проверить подлинность документов можно на сайте ГНСУ:
- Зайдите на сайт ГНСУ для проверки подлинности документов.
- По указаниям сделайте следующее: выберите документ из перечня, который следует проверить.
- Введите серию и номер документа.
- Пройдите верификацию.
- Нажмите Проверить и ожидайте результата.