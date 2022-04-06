КРОК 1. Оформляємо закордонний паспорт
Оформити закордонний паспорт можна у будь-якому підрозділі Державної міграційної служби.
На сайті ДМС потрібно записатися в електронну чергу, попередньо обравши ваш регіон, дату та час.
Крім підрозділів ДМС, подати документи на закордонний паспорт можна у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) чи Паспортному сервісі ДП Документ.
КРОК 2. Збираємо документи
- Паспорт або ID (до 14 років свідоцтво про народження).
- Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП або раніше ІПН).
- Квитанція про сплату адміністративного збору або оригінал документа про звільнення від його сплати.
КРОК 3. Платимо за виготовлення закордонного паспорта
У відділеннях ДМС:
- Термінове виготовлення паспорта за 7 робочих днів коштує 1 085 грн.
- Оформлення документа в регламентний період (20 робочих днів) – 733 грн.
Послугу оформлення біометричного паспорта можна сплатити онлайн на сайті ДМС України.
У Держаному підприємстві Документ:
- Оформлення термінового паспорта (10 робочих днів) коштує 1 565 грн.
- Виготовлення нетермінового паспорта займе 20 робочих днів за ціною 1 213 грн.
- Виїзне оформлення у Києві обійдеться від 2 300 до 3 496 грн. Термін виготовлення до 7 робочих днів.
КРОК 4. Забираємо паспорт
Після того, як ви подали всі документи, можна відстежувати стан вашої заявки на сайті ДМС. Паспорт вам повинні видати не пізніше ніж за 20 робочих днів після подання документів.
КРОК 5. Дізнаємося термін дії закордонного паспорта
Дітям від 0 до 16 років паспорт оформляється на чотири роки, а громадянам віком від 16 років – на 10 років.
Громадянам України дозволяється мати два закордонних паспорти.
КРОК 6. Оформляємо закордонний паспорт не за місцем реєстрації
Документи для оформлення паспорта для виїзду за кордон подаються особою або її законним представником/уповноваженою особою до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта за місцем звернення.