С оккупированных территорий удалось вернуть еще 15 детей
В Украину удалось вернуть 15 детей вместе с их мамами и законными представителями.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Он отметил, что это дети из городов Харьковской и Херсонской областей, которые были оккупированы еще в начале полномасштабного вторжения РФ.
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По состоянию на сегодня, по данным Национального информационного бюро, на подконтрольную Украине территорию вернулись 308 детей.