С оккупированных территорий удалось вернуть еще 15 детей

Март, 21 в 14:27

В Украину удалось вернуть 15 детей вместе с их мамами и законными представителями.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что это дети из городов Харьковской и Херсонской областей, которые были оккупированы еще в начале полномасштабного вторжения РФ.

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По состоянию на сегодня, по данным Национального информационного бюро, на подконтрольную Украине территорию вернулись 308 детей.