Март, 22 в 7:40

На 392-е сутки полномасштабной войны российские оккупанты наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

В течение 21 марта подразделения Сил обороны отбили на восточном участке фронта 114 вражеских атак.

Карта боевых действий в Украине на 22.03.2023

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Полномасштабная война в Украине длится уже 392-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.