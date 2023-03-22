Карта боевых действий на 22.03.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
На 392-е сутки полномасштабной войны российские оккупанты наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
В течение 21 марта подразделения Сил обороны отбили на восточном участке фронта 114 вражеских атак.
Карта боевых действий в Украине на 22.03.2023
Сейчас смотрят
Полномасштабная война в Украине длится уже 392-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.