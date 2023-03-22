Карта бойових дій на 22.03.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
На 392-гу добу повномасштабної війни російські окупанти наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.
Упродовж 21 березня підрозділи Сил оборони відбили на східній ділянці фронту 114 ворожих атак.
Карта бойових дій в Україні на 22.03.2023
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Повномасштабна війна в Україні триває вже 392-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.