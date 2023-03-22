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Факты / Україна

Только глобальное единство вернет стабильность – Зеленский о ночном обстреле Украины

Татьяна Забожко, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Каждый раз, когда кто-то пытается услышать слово “мир” в Москве, там отдают очередной приказ о преступных ударах по Украине.

Так ночной обстрел прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

– Более 20 убийственных иранских дронов, а еще ракеты, многочисленные обстрелы. И это только за минувшую ночь российского террора против Украины, – пишет в Twitter глава государства.

По мнению Владимира Зеленского, реально приближает мир успех украинских сил на земле, в небе и море.

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– Полное соблюдение санкционного режима против России реально возвращает силу Уставу ООН.

Глобальное единство способно вернуть глобальную стабильность, – подчеркивает президент Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 392-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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