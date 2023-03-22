Лише глобальна єдність поверне стабільність – Зеленський про нічний обстріл України

Березень, 22 в 9:46

Щоразу, коли хтось намагається почути слово “мир” у Москві, там віддають черговий наказ про злочинні удари по Україні.

Так нічний обстріл прокоментував президент України Володимир Зеленський.

– Понад 20 убивчих іранських дронів, а ще ракети, численні обстріли. І це лише за минулу ніч російського терору проти України, – пише у Twitter глава держави.

На переконання Володимира Зеленського, реально наближає мир успіх українських сил на землі, у небі та в морі.

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– Повне дотримання санкційного режиму проти Росії реально повертає силу Статуту ООН. Глобальна єдність здатна повернути глобальну стабільність, – наголошує президент України.

Зауважимо, що вночі проти 22 березня російські війська запустили з Брянської області по Україні 21 ударний дрон-камікадзе іранського виробництва типу Shahed- 136/131.

Українські захисники знищили 16 безпілотників.

Ворожі БПЛА зруйнували четвертий та п’ятий поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею у Ржищеві Київської області.

У навчальному закладі після ворожої атаки спалахнула пожежа, охопивши 330 кв. м площі.

Щонайменше троє людей загинули та семеро дістали поранень.

У повітряному просторі навколо Києва вночі 22 березня було виявлено близько восьми ворожих безпілотників типу Shahed.

Усі боєприпаси, що баражують, успішно знищені силами ППО.

У Житомирській області пошкоджень зазнав один з об’єктів інфраструктури регіону. Сили ППО знищили три дрони-камікадзе.

У Хмельницькій області влучань під час нічної повітряної тривоги не зафіксовано.

Як повідомили в обласній військовій адміністрації, сили протиповітряної оборони результативно спрацювали по ворожому об’єкту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 392-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Володимир Зеленський