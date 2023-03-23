Март, 23 в 1:23

Канада продлевает программу поддержки, призванную помочь украинцам и их ближайшим родственникам стать временными жителями этой североамериканской страны и по облегченной процедуре подать заявление на получение разрешения на работу или учебу.

Об этом 22 марта сообщило канадское министерство иммиграции.

Срок действия канадско-украинской программы разрешения на срочные поездки, которая была запущена вскоре после начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля прошлого года, должен был истечь на следующей неделе.

Сейчас смотрят

Украинцы и члены их семей любой национальности теперь будут иметь время до 15 июля, чтобы подать заявление на получение визы в рамках этой программы, говорится в заявлении министерства иммиграции.

Все, кто получит такую визу, смогут отправиться в Канаду до 31 марта 2024 года, а те, кто уже находится в стране, смогут продлить или скорректировать свой временный статус в течение этого времени.

Канада стремится помочь тем, кто бежит от вторжения России в Украину, и “мы продолжаем работать над тем, чтобы предоставить украинцам временное убежище и жизненно важные услуги по расселению и поддержку, в которых они нуждаются”, сказал в заявлении министр иммиграции Канады Шон Фрейзер.

Правительство премьер-министра Джастина Трюдо является одним из самых ярых международных сторонников Украины и предоставило Киеву около $3,6 млрд в виде финансовой, военной и другой помощи.