Канада продовжила програму підтримки українців-іммігрантів
Канада подовжує програму підтримки, покликану допомогти українцям та їхнім найближчим родичам стати тимчасовими жителями цієї північноамериканської країни і за полегшеною процедурою подати заяву на отримання дозволу на роботу або навчання.
Про це 22 березня повідомило канадське міністерство імміграції.
Термін дії канадсько-української програми дозволу на термінові поїздки, яка була запущена незабаром після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого минулого року, мав закінчитися наступного тижня.
Українці та члени їхніх сімей будь-якої національності тепер матимуть час до 15 липня, щоб подати заяву на отримання візи в рамках цієї програми, йдеться в заяві міністерства імміграції.
Усі, хто отримає таку візу, зможуть вирушити до Канади до 31 березня 2024 року, а ті, хто вже перебуває в країні, зможуть подовжити або скоригувати свій тимчасовий статус протягом цього часу.
Канада прагне допомогти тим, хто тікає від вторгнення Росії в Україну, і “ми продовжуємо працювати над тим, щоб надати українцям тимчасовий притулок і життєво важливі послуги з розселення та підтримку, яких вони потребують”, сказав у заяві міністр імміграції Канади Шон Фрейзер.
Уряд прем’єр-міністра Джастіна Трюдо є одним із найзатятіших міжнародних прихильників України і надав Києву близько $3,6 млрд у вигляді фінансової, військової та іншої допомоги.