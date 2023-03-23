Березень, 23 в 1:23

Канада подовжує програму підтримки, покликану допомогти українцям та їхнім найближчим родичам стати тимчасовими жителями цієї північноамериканської країни і за полегшеною процедурою подати заяву на отримання дозволу на роботу або навчання.

Про це 22 березня повідомило канадське міністерство імміграції.

Термін дії канадсько-української програми дозволу на термінові поїздки, яка була запущена незабаром після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого минулого року, мав закінчитися наступного тижня.

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Українці та члени їхніх сімей будь-якої національності тепер матимуть час до 15 липня, щоб подати заяву на отримання візи в рамках цієї програми, йдеться в заяві міністерства імміграції.

Усі, хто отримає таку візу, зможуть вирушити до Канади до 31 березня 2024 року, а ті, хто вже перебуває в країні, зможуть подовжити або скоригувати свій тимчасовий статус протягом цього часу.

Канада прагне допомогти тим, хто тікає від вторгнення Росії в Україну, і “ми продовжуємо працювати над тим, щоб надати українцям тимчасовий притулок і життєво важливі послуги з розселення та підтримку, яких вони потребують”, сказав у заяві міністр імміграції Канади Шон Фрейзер.

Уряд прем’єр-міністра Джастіна Трюдо є одним із найзатятіших міжнародних прихильників України і надав Києву близько $3,6 млрд у вигляді фінансової, військової та іншої допомоги.