Март, 23 в 18:34

Российская оккупационная армия оставила населенные пункты Новой Каховки Херсонской области.

Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ за вечер 23 марта.

— По состоянию на 22 марта 2023 года все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области покинули город, — говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что этому предшествовал обход ближайших домов местного населения с целью наживы.

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— Оккупанты “конфисковывали” у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны, — сообщили военные.

Военные добавили, что в ряде населенных пунктов временно захваченной левобережной части Херсонской области российские захватчики начали поиски граждан с проукраинской позицией.

— Для этого они используют списки участников АТО, военных пенсионеров и списки тех лиц, которые проходили службу в правоохранительных органах Украины, — сообщили в Генштабе.

По данным Генерального штаба, в общем, на Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия.

В течение суток обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Затишье, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области; Времовка, Новополь и Новоселка — Донецкой, а также Веселое, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Новотягинка, Молодежное, Антоновка, Белозерка, Днепровское и Кизомыс и Херсон.

Фото: Національний спротив