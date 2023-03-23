Березень, 23 в 20:35

Інформація про відступ окупантів з Нової Каховки не підтвердилась.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Оновлено о 19:50 23 березня. Українські військові спростували інформацію про відступ росіян.

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– Окупанти і досі тимчасово знаходяться у Новій Каховці. Інформація про начебто відхід противника з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних. Однак, ми неодмінно звільнимо і Нову Каховку, – повідомили у Генштабі.

Перед цим, у зведенні Генштабу ЗСУ за 18:00 23 березня повідомлялось, що російська окупаційна армія залишила населені пункти Нової Каховки Херсонської області.

– Станом на 22 березня 2023 року всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області, залишили місто, – йшлося у повідомленні.

У Генштабі додали, що цьому передував обхід найближчих помешкань місцевого населення з метою наживи.

– Окупанти “конфісковували” у цивільного населення у великих кількостях побутову й електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони, – повідомили військові.

Військові додали, що в низці населених пунктів тимчасово захопленої лівобережної частини Херсонської області російські загарбники почали пошуки громадян із проукраїнскою позицією.

– Для цього вони використовують списки учасників АТО, військових пенсіонерів і списки тих осіб, які проходили службу в правоохоронних органах України, – повідомили у Генштабі.

За даними Генерального штабу, загалом, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії.

Протягом доби обстрілів зазнали райони населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Затишшя, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам’янське Запорізької області; Времівка, Новопіль і Новосілка – Донецької, а також Веселе, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Новотягинка, Молодіжне, Антонівка, Білозерка, Дніпровське та Кізомис та Херсон.

Фото: Національний спротив