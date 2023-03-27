На этой неделе в Украине резко изменится погода: синоптик дала прогноз

Март, 27 в 9:42

Понедельник, 27 марта, будет самым теплым днем в ближайшей перспективе. Уже завтра ожидается похолодание.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко.

— 27 марта марта повсюду будет тепло. Максимальная температура воздуха составит +12+18 градусов. Однако уже первые признаки прихода другой воздушной массы сегодня проявятся в западных областях, +8+13 градусов, — говорится в сообщении.

По словам Диденко, дожди 27-го марта пройдут на востоке и в западных областях. Кроме того, в западной части возможен переход дождя в мокрый снег и сильный ветер.

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На севере, в центре, на востоке и юге пока — без существенных осадков.

Порывистый ветер возможен на западе, юге и в центре Украины.

— Завтра, 28-го марта, на западе, севере и в большинстве центральных областей Украины ожидается резкое изменение погоды: похолодание, штормовой ветер и серьезные дожди с переходом в мокрый снег! Возможно временное образование снежного покрова. Во вторник на востоке и юго-востоке еще удержится теплая погода, однако в дальнейшем и там похолодает, — отмечает она.

Погода в Киеве

В Киеве понедельник будет теплым, до +14 градусов. Осадки маловероятны.

— Со вторника, с 28-го марта, в Киеве также ожидается резкое изменение погоды — существенное похолодание, дождь с переходом в мокрый снег, сильный штормовой ветер, — отметила синоптик.

Источник: Наталка Диденко