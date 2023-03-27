Цього тижня в Україні різко зміниться погода: синоптик дала прогноз

Березень, 27 в 9:42

Понеділок, 27 березня, буде найтеплішим днем у найближчій перспективі. Вже завтра очікується похолодання.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

– 27 березня повсюди буде тепло. Максимальна температура повітря становитиме +12+18 градусів. Проте вже перші ознаки приходу іншої повітряної маси сьогодні проявляться у західних областях, +8+13 градусів, – йдеться в повідомленні.

За словами Діденко, дощі 27 березня пройдуть на сході та в західних областях. Окрім того, в західній частині можливий перехід дощу в мокрий сніг та сильний вітер.

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На півночі, у центрі, на сході та півдні поки що – без суттєвих опадів.

Рвучкий вітер можливий на заході, півдні та в центрі України.

– Завтра, 28 березня, на заході, півночі та у більшості центральних областей України очікується різка зміна погоди: похолодання, штормовий вітер та серйозні дощі з переходом у мокрий сніг! Можливе тимчасове утворення снігового покриву. У вівторок на сході та південному сході ще втримається тепла погода, проте надалі й там похолоднішає, – зазначає вона.

Погода у Києві

У Києві понеділок буде теплим, до +14 градусів. Опади малоймовірні.

– З вівторка, 28 березня, у Києві також очікується різка зміна погоди – суттєве похолодання, дощ із переходом у мокрий сніг, сильний штормовий вітер, – наголосила синоптик.

Джерело: Наталка Діденко