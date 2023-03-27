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Факты / Україна

Надводные беспилотники несут угрозу для Черноморского флота России — британская разведка

Анастасия Кожушко, редактор ленты
надводні дрони

В разведке Британии утверждают, что угроза со стороны надводных беспилотников, вероятно, продолжает ограничивать операции Черноморского флота России.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии 27 марта.

– 22 марта по меньшей мере три беспилотных надводных аппарата и воздушный беспилотник пытались нанести удар по российской военно-морской базе в Севастополе во временно оккупированном Крыму, – говорится в сообщении.

По данным из открытых источников, один надводный беспилотник остановился из-за оборонительных боновых заграждений.

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Еще два уничтожили в бухте. Российские чиновники заявили, что ни одно российское судно не пострадало.

В ведомстве напомнили, что предыдущее нападение надводных беспилотников на Севастополь состоялось 29 октября 2022 года.

Тогда, по сообщениям, беспилотники повредили тральщик Иван Голубец и фрегат Адмирал Макаров.

Несмотря на то, что новые атаки, вероятно, не нанесли вреда никаким военным объектам, угроза со стороны надводных беспилотников, вероятно, продолжает ограничивать операции Черноморского флота России, предположили в британском ведомстве.

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Фото: скриншот с видео

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