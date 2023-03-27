Надводные беспилотники несут угрозу для Черноморского флота России — британская разведка
В разведке Британии утверждают, что угроза со стороны надводных беспилотников, вероятно, продолжает ограничивать операции Черноморского флота России.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии 27 марта.
– 22 марта по меньшей мере три беспилотных надводных аппарата и воздушный беспилотник пытались нанести удар по российской военно-морской базе в Севастополе во временно оккупированном Крыму, – говорится в сообщении.
По данным из открытых источников, один надводный беспилотник остановился из-за оборонительных боновых заграждений.
Еще два уничтожили в бухте. Российские чиновники заявили, что ни одно российское судно не пострадало.
#war Another video of the breakthrough of????????drones on Sevastopol harbor in the early morning of March 22. One of them was stopped by a booms at the entrance to the harbor and exploded. Two others managed to jump over the booms and they were destroyed already in the harbor. pic.twitter.com/3bWHShWwEx
— Capt(N) (@Capt_Navy) March 23, 2023
В ведомстве напомнили, что предыдущее нападение надводных беспилотников на Севастополь состоялось 29 октября 2022 года.
Тогда, по сообщениям, беспилотники повредили тральщик Иван Голубец и фрегат Адмирал Макаров.
Несмотря на то, что новые атаки, вероятно, не нанесли вреда никаким военным объектам, угроза со стороны надводных беспилотников, вероятно, продолжает ограничивать операции Черноморского флота России, предположили в британском ведомстве.
Фото: скриншот с видео