Надводные беспилотники несут угрозу для Черноморского флота России — британская разведка

В разведке Британии утверждают, что угроза со стороны надводных беспилотников, вероятно, продолжает ограничивать операции Черноморского флота России.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии 27 марта.

По данным из открытых источников, один надводный беспилотник остановился из-за оборонительных боновых заграждений.

Еще два уничтожили в бухте. Российские чиновники заявили, что ни одно российское судно не пострадало.

#war Another video of the breakthrough of????????drones on Sevastopol harbor in the early morning of March 22. One of them was stopped by a booms at the entrance to the harbor and exploded. Two others managed to jump over the booms and they were destroyed already in the harbor. pic.twitter.com/3bWHShWwEx

— Capt(N) (@Capt_Navy) March 23, 2023