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Факти / Україна

Надводні безпілотники несуть загрозу для Чорноморського флоту Росії – британська розвідка

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
надводні дрони

У розвідці Британії стверджують, що загроза з боку надводних безпілотників, ймовірно, продовжує обмежувати операції Чорноморського флоту Росії.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 27 березня.

– 22 березня щонайменше три безпілотні надводні апарати та повітряний безпілотник намагалися завдати удару по російській військово-морській базі в Севастополі в тимчасово окупованому Криму, – йдеться у повідомленні. 

За даними з відкритих джерел, один надводний безпілотник зупинився через оборонні бонові загородження.

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Ще два знищили у бухті. Російські чиновники заявили, що жодне російське судно не постраждало.

У відомстві нагадали, що попередній напад надводних безпілотників на Севастополь відбувся 29 жовтня 2022 року.

Тоді, за повідомленнями, безпілотники пошкодили тральник Іван Голубець і фрегат Адмірал Макаров.

Попри те, що нові атаки, ймовірно, не завдали шкоди жодним військовим об’єктам, загроза з боку надводних безпілотників, ймовірно, продовжує обмежувати операції Чорноморського флоту Росії, припустили у британському відомстві.

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Фото: скриншот з відео

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