Надводні безпілотники несуть загрозу для Чорноморського флоту Росії – британська розвідка

У розвідці Британії стверджують, що загроза з боку надводних безпілотників, ймовірно, продовжує обмежувати операції Чорноморського флоту Росії.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 27 березня.

За даними з відкритих джерел, один надводний безпілотник зупинився через оборонні бонові загородження.

Ще два знищили у бухті. Російські чиновники заявили, що жодне російське судно не постраждало.

#war Another video of the breakthrough of????????drones on Sevastopol harbor in the early morning of March 22. One of them was stopped by a booms at the entrance to the harbor and exploded. Two others managed to jump over the booms and they were destroyed already in the harbor. pic.twitter.com/3bWHShWwEx

— Capt(N) (@Capt_Navy) March 23, 2023