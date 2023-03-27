Надводні безпілотники несуть загрозу для Чорноморського флоту Росії – британська розвідка

Березень, 27 в 11:26

У розвідці Британії стверджують, що загроза з боку надводних безпілотників, ймовірно, продовжує обмежувати операції Чорноморського флоту Росії.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 27 березня.

– 22 березня щонайменше три безпілотні надводні апарати та повітряний безпілотник намагалися завдати удару по російській військово-морській базі в Севастополі в тимчасово окупованому Криму, – йдеться у повідомленні.

За даними з відкритих джерел, один надводний безпілотник зупинився через оборонні бонові загородження.

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Ще два знищили у бухті. Російські чиновники заявили, що жодне російське судно не постраждало.

#war Another video of the breakthrough of????????drones on Sevastopol harbor in the early morning of March 22. One of them was stopped by a booms at the entrance to the harbor and exploded. Two others managed to jump over the booms and they were destroyed already in the harbor. pic.twitter.com/3bWHShWwEx — Capt(N) (@Capt_Navy) March 23, 2023

У відомстві нагадали, що попередній напад надводних безпілотників на Севастополь відбувся 29 жовтня 2022 року.

Тоді, за повідомленнями, безпілотники пошкодили тральник Іван Голубець і фрегат Адмірал Макаров.

Попри те, що нові атаки, ймовірно, не завдали шкоди жодним військовим об’єктам, загроза з боку надводних безпілотників, ймовірно, продовжує обмежувати операції Чорноморського флоту Росії, припустили у британському відомстві.

Фото: скриншот з відео