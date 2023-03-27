Не обошлось без ошибок. Россия снова опозорилась во время распространения фейков
Россия продолжает распространять фейки, чтобы дезинформировать украинское население.
На этот раз оккупационные СМИ сообщили, что Служба безопасности Украины якобы штрафует украинцев за наличие родственников, проживающих в России.
Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации.
– Подобное сообщение не соответствует действительности и является полностью абсурдным, поскольку украинское законодательство не определяет бытовое общение с родственниками, даже теми, которые проживают на территории России, как уголовное или административное правонарушение, – говорится в сообщении.
Как отмечают в ЦПД, фейковое сообщение, распространяемое якобы от имени СБУ, содержит целый ряд грамматических ошибок, несвойственных украинскому языку: “Россії”, “на РФ”, “являють собою”.
Подобные фейки имеют целью дискредитацию представителей Сил обороны Украины и провоцирование снижения доверия к ним среди украинцев.