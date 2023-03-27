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Факты / Україна

Не обошлось без ошибок. Россия снова опозорилась во время распространения фейков

Анастасия Кожушко, редактор ленты
фейк
Фото: Depositphotos

Россия продолжает распространять фейки, чтобы дезинформировать украинское население.

На этот раз оккупационные СМИ сообщили, что Служба безопасности Украины якобы штрафует украинцев за наличие родственников, проживающих в России.

Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации.

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– Подобное сообщение не соответствует действительности и является полностью абсурдным, поскольку украинское законодательство не определяет бытовое общение с родственниками, даже теми, которые проживают на территории России, как уголовное или административное правонарушение, – говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦПД, фейковое сообщение, распространяемое якобы от имени СБУ, содержит целый ряд грамматических ошибок, несвойственных украинскому языку: “Россії”, “на РФ”, “являють собою”.

Фото: ЦПД

Подобные фейки имеют целью дискредитацию представителей Сил обороны Украины и провоцирование снижения доверия к ним среди украинцев.

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