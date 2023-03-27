Не обійшлось без помилок. Росія знову зганьбилася під час розповсюдження фейків
Росія продовжує розповсюджувати фейки, аби дезінформувати українське населення.
Цього разу окупаційні ЗМІ повідомили, що Служба безпеки України нібито штрафує українців за наявність родичів, які проживають у Росії.
Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації.
– Подібне повідомлення не відповідає дійсності та є повністю абсурдним, оскільки українське законодавство не визначає побутове спілкування з родичами, навіть тими, які проживають на території росії, як кримінальне чи адміністративне правопорушення, – йдеться у повідомленні.
Як зазначають у ЦПД, фейкове повідомлення, поширюване нібито від імені СБУ, містить цілий ряд граматичних помилок, непритаманних українській мові: “Россії”, “на РФ”, “являють собою”.
Подібні фейки мають на меті дискредитацію представників Сил оборони України та провокування зниження довіри до них серед українців.