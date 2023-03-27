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Факти / Україна

Не обійшлось без помилок. Росія знову зганьбилася під час розповсюдження фейків

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
фейк
Фото: Depositphotos

Росія продовжує розповсюджувати фейки, аби дезінформувати українське населення. 

Цього разу окупаційні ЗМІ повідомили, що Служба безпеки України нібито штрафує українців за наявність родичів, які проживають у Росії. 

Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації.

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– Подібне повідомлення не відповідає дійсності та є повністю абсурдним, оскільки українське законодавство не визначає побутове спілкування з родичами, навіть тими, які проживають на території росії, як кримінальне чи адміністративне правопорушення, – йдеться у повідомленні. 

Як зазначають у ЦПД, фейкове повідомлення, поширюване нібито від імені СБУ, містить цілий ряд граматичних помилок, непритаманних українській мові: “Россії”, “на РФ”, “являють собою”.  

Фото: ЦПД

Подібні фейки мають на меті дискредитацію представників Сил оборони України та провокування зниження довіри до них серед українців. 

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