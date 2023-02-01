РФ создала фейк о причине трагедии в Броварах, но опозорилась на знании украинского языка

Февраль, 01 в 15:42

В социальных сетях и на пропагандистских кремлевских каналах распространяется фейковый документ о якобы причине крушения вертолета Super Puma в Броварах, когда погибло руководство МВД Украины.

Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.

Там отметили, что креативщики фейкового документа не смогли перевести инициалы командующего Воздушного командования Центр.

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— Он – Анатолий Николаевич (Анатолій Миколайович, — українською), пора уже выучить украинский! – отметили в Воздушных силах.

В фейке, распространяемом в соцсетях, инициалы в текстовом письме на украинском языке Кривоножка указаны как А.Н. вместо правильного А.М.

Напомним, утром 18 января в Броварах произошла авиакатастрофа. Вертолет, на котором летело руководство МВД, упал на детский сад.

В результате авиакатастрофы погибли глава МВД Денис Монастырский, первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь Юрий Лубкович. Всего в результате катастрофы погибли 14 человек, в том числе один ребенок.

Источник: Воздушные силы ВСУ