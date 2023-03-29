Резников объяснил причину принципиального решения удерживать Бахмут

Март, 29 в 17:06

Удерживать Бахмут, несмотря на собственные потери, является принципиальным решением украинского командования, ведь его защита ограничивает возможности россиян и дает Украине стабильность на всей линии фронта.

Об этом в интервью Gazeta Wyborcza заявил министр обороны Алексей Резников.

Отвечая на мнение некоторых военных экспертов, что не стоит оборонять Бахмут любой ценой, министр обороны объяснил, что украинским военным в обороне Бахмута помогает даже рельеф местности.

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– Я бы посоветовал внимательно посмотреть на карту. Город и холмы рядом с ним – это удобная местность для обороны. Если бы мы отказались от него, это означало бы, что надо обороняться в другом месте, где нет такой удобной формы местности, — добавил Резников.

Также он отметил, что за день наступления на Бахмутском направлении россияне теряют около полутысячи солдат.