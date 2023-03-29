Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Резников объяснил причину принципиального решения удерживать Бахмут

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Резніков
Фото: Генштаб ВСУ

Удерживать Бахмут, несмотря на собственные потери, является принципиальным решением украинского командования, ведь его защита ограничивает возможности россиян и дает Украине стабильность на всей линии фронта.

Об этом в интервью Gazeta Wyborcza заявил министр обороны Алексей Резников.

Отвечая на мнение некоторых военных экспертов, что не стоит оборонять Бахмут любой ценой, министр обороны объяснил, что украинским военным в обороне Бахмута помогает даже рельеф местности.

Сейчас смотрят
Читайте
Украина не может себе позволить проиграть битву за Бахмут: Зеленский в интервью AP

– Я бы посоветовал внимательно посмотреть на карту. Город и холмы рядом с ним – это удобная местность для обороны. Если бы мы отказались от него, это означало бы, что надо обороняться в другом месте, где нет такой удобной формы местности, — добавил Резников.

Также он отметил, что за день наступления на Бахмутском направлении россияне теряют около полутысячи солдат.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка