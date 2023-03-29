Украина не может себе позволить проиграть битву за Бахмут: Зеленский в интервью AP

Март, 29 в 9:34

Если Украина не выиграет битву за Бахмут, РФ может начать наращивать международную поддержку соглашения, которое потребует от Киева неприемлемых компромиссов.

Президент Владимир Зеленский в интервью AP объяснил важность удержания этого ключевого города на востоке страны.

— Если Бахмут падет, Владимир Путин “продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану”…Если он почувствует кровь — почувствует, что мы слабые — он будет давить, давить и давить, — подчеркнул глава государства.

По его словам, потеря где-либо на этом этапе войны может поставить под угрозу импульс Украины, за который она так тяжело боролась.

Сейчас смотрят

— Мы не можем терять шаги, потому что война — это пирог, который состоит из кусочков побед. Маленькие победы, маленькие шаги, — подчеркнул он.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В частности, в эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности. За последние сутки Силы обороны Украины отбили 57 атак противника на указанных направлениях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 399-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.