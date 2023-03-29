Резніков пояснив причину принципового рішення утримувати Бахмут

Березень, 29 в 17:06

Утримувати Бахмут, попри власні втрати, є принциповим рішенням українського командування, адже його захист обмежує можливості росіян і дає Україні стабільність на всій лінії фронту.

Про це в інтерв’ю Gazeta Wyborcza заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Відповідаючи на думку деяких військових експертів, що не варто обороняти Бахмут за будь-яку ціну, міністр оборони пояснив, що українським військовим в обороні Бахмуту допомагає навіть рельєф місцевості.

Зараз дивляться

– Я б порадив уважно подивитися на карту. Місто й пагорби, які поряд із ним, це зручна місцевість для оборони. Якби ми відмовилися від нього, це означало б, що треба оборонятися в іншому місці, де вже немає такої зручної форми місцевості, – зазначив Резніков.

Також він додав, що за день наступу на Бахмутському напрямку росіяни втрачають близько пів тисячі солдатів.