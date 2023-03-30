Наступление России оказалось “пшиком”, но у нее есть ресурсы воевать еще несколько лет — ГУР

Март, 30 в 16:37

Анонсированное оккупантами “большое наступление” оказалось “пшиком”, однако у России все еще есть ресурсы на ведение конвенционной войны в 2023 году и, возможно, в 2024-м.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

— Сейчас мы видим, что российская армия оказалась неспособна вести стратегические наступательные операции. Анонсированный пропагандой в течение нескольких месяцев так называемое “большое наступление” обернулось для России “пшиком” — они не получили никакого значимого результата, — сказал он.

Сейчас Россия стремится добиться выхода на административные рубежи Донецкой и Луганской областей.

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Однако украинские силы планируют и осуществляют эффективные контрмеры, наносящие максимальные потери для россиян.

— Если говорить об инерционном сценарии, то есть, когда будет сохраняться нынешняя интенсивность боевых действий, то имеющихся ресурсов у россиян хватит на ведение конвенционной войны в 2023-м и, возможно, в 2024 году, — сказал представитель ГУР.

По словам Черняка, в случае усиления санкционного давления критические трудности у государства-агрессора начнутся раньше.