Наступ Росії виявився “пшиком”, але вона має ресурси воювати ще кілька років – ГУР

Березень, 30 в 16:37

Анонсований окупантами “великий наступ” виявився “пшиком”, однак Росія все ще має ресурси на ведення конвенційної війни у 2023 році та, можливо, у 2024-му.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк. – Нині ми бачимо, що російська армія виявилася нездатною вести стратегічні наступальні операції. Анонсований пропагандою впродовж кількох місяців так званий “великий наступ” обернувся для Росії “пшиком” – вони не отримали жодного значущого результату, – сказав він.

Зараз Росія прагне будь-що досягти виходу на адміністративні рубежі Донецької та Луганської областей.

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Однак українські сили планують і здійснюють ефективні контрзаходи, які завдавали б максимальних втрат для росіян.

– Якщо говорити про інерційний сценарій, тобто такий, коли зберігатиметься нинішня інтенсивність бойових дій, то наявних ресурсів у росіян вистачить на ведення конвенційної війни у 2023-му та, можливо, у 2024 році, – сказав представник ГУР.

За словами Черняка, у разі посилення санкційного тиску критичні труднощі в держави-агресора розпочнуться раніше.