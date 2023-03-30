Вопрос авиации чрезвычайно сложный: Игнат о заявлении Остина об F-16

Март, 30 в 11:00

США пытаются сейчас сосредоточиться на выполнении текущих задач — усилении Украины танками, артиллерией и боеприпасами, потому что вопрос авиации чрезвычайно сложный.

Так в эфире телемарафона Єдині новини спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал заявление главы Пентагона Ллойда Остина о потребностях Украины в истребителях F-16.

— Что касается определенных заявлений, возможно, стоит рассматривать то, что США пытаются сосредоточиться на выполнении текущих задач. Это усиление танками, артиллерией, боеприпасами, потому что вопрос авиации чрезвычайно сложный. В то же время не стоит вопрос, что не будут поставляться истребители. Украина будет с западными истребителями однозначно, — подчеркнул он.

По его мнению, в перспективе можно даже говорить о пятом поколении, например, F-35, поскольку некоторые страны уже заменяют F-16 на более современные модели.

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— Находясь на правом фланге НАТО, мы должны иметь сильную авиацию и ПВО, — считает Игнат.

По его словам, Украине крайне нужна сильная авиация — без этого никак не получить желаемую победу.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин заявил, что истребители F-16 не помогут Украине на этом этапе войны.

В то же время глава Пентагона выразил надежду, что в будущем она будет иметь современные самолеты четвертого поколения.