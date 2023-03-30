Україні потрібні літаки F-16. Залужний звернувся до союзників

Березень, 30 в 12:51

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголосив, що українським льотчикам потрібні західні винищувачі F-16.

– Україні потрібні F-16, – написав він у Facebook.

Головнокомандувач також опублікував відео, в якому військові розповідають, як військова авіація України протистояла росіянам від початку повномасштабного вторгнення.

– Літак МіГ 29 вже морально застарів… Ми зараз використовуємо деякі західні зразки зброї, такі як HARM. Це протирадіолокаційна ракета, але ефективність її буде набагато вищою, якщо ми будемо застосовувати її з F-16, – розповів у відео Олексій Манюшкін, командир бригади тактичної авіації.

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Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що США намагаються наразі зосередитися на виконанні поточних завдань –посиленні України танками, артилерією та боєприпасами, тому що питання авіації надзвичайно складне.