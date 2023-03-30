Март, 30 в 20:46

Правительство признало недействительным распоряжение о безвозмездном пользовании Киево-Печерской лаврой представителями УПЦ МП.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

— Правительство признало таким, что утратило силу, распоряжение Кабинета Министров Украины времен Януковича от 11 июля 2013 г. No 519 Вопрос передачи в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви зданий и сооружений, — написал он.

Ткаченко подчеркнул, что рядом законных решений управление имуществом Лавры перешло к государству, потому что “именно государство является владельцем этих объектов”.

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Напомним, что в 2013 году УПЦ передали в безвозмездное и бессрочное использование 79 объектов Нижней лавры, где расположены пещеры и монастырь.

Позже, в 2016-м, с церковью заключили договор о безвозмездном пользовании Успенским собором и Трапезной церковью (Верхняя лавра). Срок действия этих соглашений истек 31 декабря 2022 года.