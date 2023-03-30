Березень, 30 в 20:46

Уряд визнав недійсним розпорядження про безоплатне користування Києво-Печерською лаврою представниками УПЦ МП.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

– Уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету міністрів України часів Януковича від 11 липня 2013 р. №519 Питання передачі в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі (чоловічий монастир) Української православної церкви будівель і споруд, – написав він.

Ткаченко наголосив, що низкою законних рішень управління майном Лаври перейшло до держави, бо “саме держава є власником цих об’єктів”.

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Нагадаємо, що у 2013 році УПЦ передали у безоплатне й безстрокове користування 79 об’єктів Нижньої лаври, де розташовані печери та монастир.

Згодом, у 2016-му, з церквою уклали договір про безоплатне користування Успенським собором і Трапезною церквою (Верхня лавра). Термін дії цих угод закінчився 31 грудня 2022 року.