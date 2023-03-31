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Факты / Україна

На восстановление Мариуполя понадобится 20 лет и 14 млрд грн – мэр

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Маріуполь
Фото: Getty Images

Мэр Мариуполя Донецкой области Вадим Бойченко заявил, что для полноценного восстановления города понадобится около 20 лет.

— Вопрос восстановления, возрождения того полумиллионного города, который мы видели и представляли, современный, европейский, украинский город, который мы строили в течение 7 лет, соответственно, эти два месяца полноценной такой агрессии со стороны РФ, которые разрушили 50% города, займут 20 лет восстановления. Если говорим о критическом восстановлении, критической инфраструктуре, стабилизации ситуации, восстановлении всех коммунальных сфер и направлений — это 14 млрд грн, — заявил Бойченко.

Он отметил, что мэрия города уже работает над планом первоочередных шагов после освобождения Мариуполя.

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Источник: Новое время
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