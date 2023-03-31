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Факти / Україна

На відновлення Маріуполя знадобиться 20 років та 14 млрд грн – мер

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Маріуполь
Фото: Getty Images

Мер Маріуполя Донецької області Вадим Бойченко заявив, що для повноцінного відновлення міста знадобиться близько 20 років.

– Питання відновлення, відродження того півмільйонного міста, яке ми бачили і уявляли, сучасне, європейське, українське місто, яке ми будували протягом 7 років, відповідно, ці два місяці повноцінної такої агресії з боку РФ, які зруйнували 50% міста, займуть 20 років відновлення. Якщо говоримо про критичне відновлення, критичну інфраструктуру, стабілізацію ситуації, відновлення всіх комунальних сфер і напрямків — це 14 млрд грн, — заявив Бойченко.

Він зазначив, що мерія міста вже працює над планом першочергових кроків після звільнення Маріуполя.

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Джерело: Новое время
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