На відновлення Маріуполя знадобиться 20 років та 14 млрд грн – мер

Березень, 31 в 8:55

Мер Маріуполя Донецької області Вадим Бойченко заявив, що для повноцінного відновлення міста знадобиться близько 20 років.

– Питання відновлення, відродження того півмільйонного міста, яке ми бачили і уявляли, сучасне, європейське, українське місто, яке ми будували протягом 7 років, відповідно, ці два місяці повноцінної такої агресії з боку РФ, які зруйнували 50% міста, займуть 20 років відновлення. Якщо говоримо про критичне відновлення, критичну інфраструктуру, стабілізацію ситуації, відновлення всіх комунальних сфер і напрямків — це 14 млрд грн, — заявив Бойченко.

Він зазначив, що мерія міста вже працює над планом першочергових кроків після звільнення Маріуполя.