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Факты / Україна

США пока не будут предоставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS — генерал Милли

Марта Бондаренко, редактор ленты
ATACMS
Фото: Getty Images

Глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты пока удерживаются от передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом пишет издание Defence One.

По словам Милли, на сегодня есть политическое решение пока не делать этого.

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— И я бы никогда не стал предсказывать на будущее. Но с военной точки зрения, у нас относительно немного ATACMS, мы должны быть уверены, что поддерживаем собственные запасы боеприпасов, — отметил Милли.

Также Милли отметил, что эффективность ракет ATACMS несколько преувеличена.

По его словам, ракеты GMLRS, которые используются в HIMARS, могут делать шесть выстрелов, тогда как ATACMS — только один. Для нанесения ударов на большие расстояния можно использовать и другое оружие, например дроны, добавил американский генерал.

А еще Марк Милли заявил, что США может потребоваться несколько лет, чтобы пополнить все исчерпанные запасы и увеличить производство для удовлетворения собственных потребностей в вооружении.

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Ранее Милли заявил, что Россия потерпела неудачу в стратегическом и оперативном плане, а теперь она терпит неудачу и в тактическом плане.

По данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW), 30 марта вагнеровцы добились незначительных успехов в южной части Бахмута, однако наступления оккупантов замедлились. ВСУ предотвратили непосредственную угрозу окружения.

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