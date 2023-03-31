Март, 31 в 9:33

30 марта вагнеровцы добились незначительных успехов в южной части Бахмута, однако наступление оккупантов замедлилось, а Силы обороны Украины предотвратили непосредственную угрозу окружения.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Российский блогер заявил, что оккупационные силы захватили административное здание в Бахмуте, хотя аналитики ISW пока не наблюдали визуального подтверждения этих заявлений.

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Также российские военные блогеры утверждают, что наемники Вагнера меняют тактику в Бахмуте и концентрируют силы, чтобы перейти к решающим штурмам.

В свою очередь украинский командир, несущий службу в Бахмуте, сообщил, что темп российских наступательных операций в районе города снижается.

Полковник ВСУ Евгений Межевикин 30 марта заявил, что наступления армии РФ в районе Бахмута замедлились и что Силы обороны Украины предотвратили непосредственную угрозу окружения.

Межевикин заявил, что украинские силы обороны стабилизировали свои фланги к северу и югу от Бахмута, и что российские силы прикрываются городской инфраструктурой.

Спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби в конце декабря 2022 года сообщил, что группировка Вагнера в Украине насчитывала 50 тыс. боевиков, в том числе 10 тыс. наемников и 40 тыс. завербованных осужденных.

17 февраля 2023 года Кирби сообщил, что ЧВК Вагнера понесла 30 тыс. потерь, из которых 9 тыс. погибли в ходе операций в Украине.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли 29 марта сообщил, что ЧВК Вагнера насчитывает около 6 тыс. кадровых военных и от 20 тыс. до 30 тыс. преимущественно осужденных, воюющих в районе Бахмута.