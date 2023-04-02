Апрель, 02 в 20:06

Государство-зло, для которого стало нормой бить из Ураганов по жилым домам, запускать С-300 по городам, обстреливать обычные села, людей, должно быть разбито.

Об этом в вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский.

— Рашизм должен пройти через полное поражение, военное, экономическое, политическое, юридическое. Первый пункт — военное. И пройдет, — подчеркнул он.

Глава государства поблагодарил всех украинских воинов, которые приближают поражение России.

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— Спасибо нашим воинам, которые сражаются под Авдеевкой, Марьинкой, под Бахмутом. Особенно — Бахмутом, там сегодня особенно горячо. Под Белогоровкой, под Кременной, всеми другими нашими городами, городками, селами Донбасса! Стойкость каждого — это стойкость всей Украины. Помощь каждому на позиции рядом — это помощь всей Украине, — сказал президент.

Зеленский добавил, что 2 апреля прошлого года с территории Киевской области сбежал последний оккупант.

— Будет такой день, когда мы скажем: последний оккупант сбежал или убит в Донецкой, Луганской, Херсонской областях и на всем нашем юге. Свободным и снова безопасным будет и Крым. Украина вернет все свое. Следующая неделя будет особенно весомой для нашей защиты, для нашего движения к победе. Уже готовимся к запланированным событиям и решениям, — сказал президент.