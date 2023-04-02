Квітень, 02 в 20:06

Держава-зло Росія, для якої стало нормою бити з Ураганів по житлових будинках, запускати С-300 по містах, обстрілювати звичайні села, людей, має бути розбита.

Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський.

– Рашизм повинен пройти через повну поразку, військову, економічну, політичну, юридичну. Перший пункт – військову. І пройде, – наголосив він.

Глава держави подякував всім українським воїнам, які наближають поразку Росії.

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– Дякую нашим воїнам, які б’ються під Авдіївкою, Мар’їнкою, під Бахмутом. Особливо – Бахмутом, там сьогодні особливо гаряче. Під Білогорівкою, під Кремінною, усіма іншими нашими містами, містечками, селами Донбасу! Стійкість кожного – це стійкість усієї України. Допомога кожному на позиції поруч – це допомога всій Україні, – сказав президент.

Зеленський додав, що 2 квітня минулого року з території Київської області втік останній окупант.

– Буде такий день, коли ми скажемо: останній окупант утік або вбитий на Донеччині, на Луганщині, на Херсонщині й на всьому нашому півдні. Вільним і знову безпечним буде й Крим. Україна поверне все своє. Наступний тиждень буде особливо вагомим для нашого захисту, для нашого руху до перемоги. Вже готуємося до запланованих подій і рішень, – сказав президент.