Апрель, 03 в 20:05

Российские оккупанты жалуются на старое вооружение и приказы командования, которое находится вдали от линии фронта.

Об этом свидетельствует очередной аудиоперехват Главного управления разведки Минобороны Украины.

Во время телефонного разговора один из оккупантов раскритиковал отношение командования к личному составу, а также отсутствие нового вооружения, из-за чего в РФ расконсервируют старое.

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– Я не знаю, почему тянут резину. Вот армия *бучая, что они творят? Москва эта поганая. И как вот воевать с таким вооружением? Уроды поганые. Офицеры, эта Москва, эти депутаты, бл*дь. Все старье сгоняют, короче, в утилизацию, — пожаловался захватчик.

#ГУРперехоплення

‼️ «НАДО РАСХ*РЯЧИВАТЬ ВСЁ ТАМ, А ПОТОМ УЖЕ РЕБЯТ ПУСКАТЬ, БЛ*ДЬ» Військовослужбовець критикує накази командування та його ставлення до особового складу, а також відсутність нового озброєння, через що вимушені розконсервовувати старе. pic.twitter.com/wZFvssFz4O — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) April 3, 2023

Он также рассказал, что его двоюродный брат сейчас воюет снайпером-штурмовиком в рядах путинской армии и недавно едва выжил во время “разведки боем”.

– Тоже звонил, говорит: отправили в разведку боем роту, сказали, если что — артиллерия поддержит, помощь подойдет. 20 человек едва вывалились оттуда, где-то в Александровке. А они, офицеры, за линией там вообще далеко командуют, – проинформировал оккупант.

Рашисты жалуются, что на фронте в Украине “дурдом”, “вооружение старое все” и не отвечает тому, что показывает российская пропаганда по телевизору.

Они сетуют, что “такой политикой войну не выиграешь”. Оккупанты убеждены, что войска РФ должны наносить удары авиабомбами по мирным населенным пунктам Украины, стирать их с лица земли и только потом идти в атаки, “а не так, чтобы в лоб”.

В одном из недавних перехватов военнослужащий РФ рассказал отцу об удачной операции ВСУ и больших потерях среди оккупантов.

Источник: ГУР Минобороны Украины