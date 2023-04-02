Апрель, 02 в 20:01

Военнослужащий РФ рассказывает отцу об удачной операции ВСУ на соседних позициях.

Об этом говорится в очередном аудиоперехвате украинской разведки.

— Видео посмотрел, там чего-то целая куча в плену ваших ребят, с вашего полка, — рассказывает отец оккупанта.

На что оккупант отвечает:

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— Хохлы зашли, сначала минометами закидали…там от роты, наверное, все 200 и 15 — 300, и все в плен, — рассказывает оккупант.

При этом российский военный говорит отцу, что собираются отказываться, если придется продвигаться дальше.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 403-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: ГУР Минобороны Украины