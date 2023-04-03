Квітень, 03 в 20:05

Російські окупанти скаржаться на старе озброєння та накази командування, яке перебуває далеко від лінії фронту.

Про це свідчить чергове аудіоперехоплення Головного управління розвідки Міноборони України.

Під час телефонної розмови один із окупантів розкритикував ставлення командування до особового складу, а також відсутність нового озброєння, через що в РФ розконсервовують старе.

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– Я не знаю, чому тягнуть гуму. От армія *буча, що вони творять? Москва ця погана. І як ось воювати з таким озброєнням? Виродки погані. Офіцери, ця Москва, ці депутати, бл*дь. Весь мотлох зганяють, коротше, в утилізацію, – поскаржився загарбник.

#ГУРперехоплення

‼️ «НАДО РАСХ*РЯЧИВАТЬ ВСЁ ТАМ, А ПОТОМ УЖЕ РЕБЯТ ПУСКАТЬ, БЛ*ДЬ» Військовослужбовець критикує накази командування та його ставлення до особового складу, а також відсутність нового озброєння, через що вимушені розконсервовувати старе. pic.twitter.com/wZFvssFz4O — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) April 3, 2023

Він також розповів, що його двоюрідний брат зараз воює снайпером-штурмовиком у лавах путінської армії й нещодавно ледь вижив під час “розвідки боєм”.

– Теж телефонував, каже: відправили в розвідку боєм роту, сказали, якщо що – артилерія підтримає, підмога підійде. 20 осіб ледве вивалилися звідти, десь в Олександрівці. А вони, офіцери, за лінією там взагалі далеко командують, – поінформував окупант.

Рашисти бідкаються, що на фронті в Україні “дурдом”, “озброєння старе все” і не відповідає тому, що показує російська пропаганда по телевізору.

Вони скаржаться, що “такою політикою війну не виграєш”. Окупанти переконані, що війська РФ мають завдавати ударів авіабомбами по мирних населених пунктах України, стирати їх з лиця землі і лише потім йти в атаки, “а не так, щоб у лоб”.

В одному з нещодавніх перехоплень військовослужбовець РФ розповів батькові про вдалу операцію ЗСУ та великі втрати серед окупантів.

Джерело: ГУР Міноборони України