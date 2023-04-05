Расследование завершено. Обнародованы новые доказательства сотрудничества экс-начальника управления СБУ в Крыму Кулинича с ФСБ РФ

Апрель, 05 в 12:03

СБУ и ГБР обнародовали перехват разговоров экс-главы Главного управления СБУ в Крыму Олега Кулинича, задержанного Службой ранее, и его куратора — бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР и СБУ.

Указано, что эти разговоры входят в материалы уголовного производства, которое завершило ГБР. После того, как обвиняемый ознакомится с делом, они будут переданы в суд.

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В ходе расследования работники ГБР обнаружили новые факты и доказательства противоправной деятельности полковника СБУ и сообщили ему о подозрении в совершении и других уголовных правонарушений, а именно:

в самовольном оставлении места службы, совершенном военнослужащим в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины);

в завладении оружием и боевыми припасами военным должностным лицом со злоупотреблением служебным положением по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины);

в незаконном хранении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины) и другие.

Установлено, что Кулинич был привлечен представителями ФСБ РФ к негласному сотрудничеству и получил оперативный псевдоним Котигорошко.

По заданию ФСБ РФ экс-заместитель Секретаря СНБО Владимир Сивкович (в прошлом офицер КГБ СССР) и бывший глава Администрации президента Украины Андрей Клюев, которые с 2014 года скрываются от правосудия в Москве, создали так называемый “политический офис” для контроля за деятельностью влиятельных украинских политиков, чиновников и правоохранителей, поиска в их среде агентов влияния для контроля за политическими процессами в украинском обществе.

В июле 2022 года ГБР сообщило о подозрении в госизмене Владимиру Сивковичу и трем сотрудникам ФСБ РФ в шпионаже.

Установлено, что Сивкович через доверенных лиц контролирует в Украине ряд фирм и предприятий, которые используются для прикрытия деятельности членов преступной организации, а также финансирования лиц, которые им способствуют.

Следствие также установило, что Олег Кулинич был доверенным лицом Владимира Сивковича. Он активно сотрудничал с созданным россиянами “политическим офисом” и выполнял указания кураторов для внедрения “своих людей” в различные государственные и правоохранительные органы, проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины, шпионажа, подстрекательства граждан Украины к государственной измене.

Олег Кулинич заранее знал о планах ВС РФ осуществить нападение с временно оккупированной территории АР Крым на материковую часть Украины, но умышленно скрыл эту сверхважную информацию от руководства и запретил отправлять любую документацию по этому поводу в ЦУ СБУ.

В первые часы вторжения он сознательно блокировал любые попытки сообщить руководству СБУ и обществу о реальной обстановке в регионе, не принял никаких мер для защиты государственного суверенитета, дал указание личному составу покинуть место службы, позже выдал штатное оружие людям, которые не имели отношения к СБУ.

Кроме этого чиновник сам покинул место постоянной дислокации и уже 24 февраля выехал в Киев. На одной из квартир, где жил Олег Кулинич, следователи обнаружили схрон с оружием и его документы времен прохождения службы в КГБ СССР.