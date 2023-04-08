Апрель, 08 в 17:09

Многофункциональные легкие истребители F-16 позволили бы Вооруженным силам Украины получить преимущество в воздухе и контроль над морем, помогли бы при контрнаступлении и отражении ракетных атак РФ.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он объяснил, почему F-16 важны для Украины, перечислив восемь преимуществ этих боевых самолетов:

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1. Защита тыловых регионов Украины от ракетных атак РФ.

Олещук рассказал, что украинская ПВО в среднем уничтожает около 75% российских крылатых ракет и ударных дронов. Остальные 25% все же достигают целей, разрушают инфраструктуру и убивают мирных людей.

– F-16 могут эффективно уничтожать эти воздушные угрозы еще на границах, не подпуская ракеты и дроны к нашим городам, — отметил Олещук.

2. Получение преимущества в воздухе и прикрытие войск на передовой.

По словам командующего Воздушными силами, авиация войск РФ по количеству в разы превосходит украинскую. Кроме того, оккупанты имеют технологическое преимущество.

– У Воздушных сил недостаточно сил и средств как наземных, так и воздушных, чтобы эффективно защитить воздушное пространство, войска на передовой и мирных жителей в прифронтовой зоне от ежедневного террора вражеских ударных самолетов и вертолетов. F-16 позволят завоевать господство в воздухе, значительно ослабив врага, спасая многие жизни ежедневно, — подчеркнул он.

3. Противодействие российским управляемым авиабомбам.

Российские войска все чаще применяют на линии фронта управляемые 500-килограммовые авиабомбы. Кроме того, есть признаки подготовки РФ к массовому применению авиабомб массой 1 500 кг.

Уничтожать российские самолеты, запускающие эти бомбы, сейчас невозможно, поскольку они не заходят в зону поражения украинской ПВО. Россияне наносят авиаудары дистанционно по передовой и населенных пунктах в северных, южных и восточных областях Украины.

Истребители F-16 имеют на вооружении ракеты воздух-воздух дальностью до 180 км.

Если бы украинские военные их получили, то отогнали бы авиацию РФ подальше от границ и линии столкновения. Это минимизирует вероятность применения управляемых авиабомб.

4. Поддержка во время контрнаступления.

Как отметил Николай Олещук, у F-16 широкий спектр современного высокоточного вооружения. Это позволило бы наносить высокоточные удары по войскам РФ во время контрнаступления ВСУ.

– Необходимо остановить атакующие действия врага, завоевать превосходство в воздухе, уничтожить пути поставок техники, боеприпасов и живой силы противника. Эти задачи сможет выполнить F-16! – подчеркнул командующий.

5. Контроль над Черным морем.

Российский флот все еще контролирует Черное море. В то же время, Украине нужно защитить зерновой коридор и свободу судоходства.

– У F-16 есть на вооружении мощные противокорабельные ракеты, которые легко смогут загнать весь вражеский флот либо в порты, либо на морское дно, — уточнил Олещук.

6. Сохраненные жизни украинских летчиков.

Сейчас у ВСУ есть на вооружении советские самолеты, вооружение которых не может в полной мере защитить пилотов. А современные истребители сделают их работу более безопасной и эффективной.

– Имеющееся оборудование и вооружение советских самолетов превращает все миссии наших пилотов в смертельно опасные, что влечет непоправимые потери лучших сыновей Украины… Наши летчики мечтают об F-16, они достойны летать на лучших самолетах! – проинформировал командующий Воздушными силами.

Он добавил, что украинские пилоты подготовлены и мотивированы к обучению. И летчиков достаточно, чтобы одновременно воевать и участвовать в тренировках.

7. Исправность и наличие запчастей.

Олещук рассказал, что украинская армия использует боевые самолеты еще 40-летней давности, некоторые из которых “вдвое старше своих пилотов”.

Поддерживать их в рабочем состоянии становится все сложнее. Причиной, в частности, является истощение собственных запасов запчастей, которых “у союзников тоже нет”. Сейчас проблему решают путем так называемой “каннибализации”: то есть детали снимают с одних самолетов и переставляют на другие. Но это не может длиться вечно.

Западные самолеты помогли бы решить эту проблему.

– Нельзя ждать, пока вся авиация остановится полностью. Благодаря передаче самолетов из Словакии и Польши удастся в определенной степени восстановить авиапарк МиГ-29 нескольких авиабригад, усилить возможности в выполнении текущих боевых задач истребительной авиацией. Впрочем, для достижения преимущества в воздухе, для победы нам нужны современные самолеты! – написал Олещук в своем официальном Telegram-канале.

8. Достаточные запасы боеприпасов.

Запасы советских боеприпасов (даже устаревших и малоэффективных) для находящихся на вооружении ВСУ самолетов постоянно уменьшаются. Поэтому может возникнуть ситуация, когда, даже имея достаточное количество исправных истребителей и подготовленных летчиков, у украинской авиации не будет средств поражения.

Единственный выход – перейти на истребители F-16 или другую западную авиационную платформу, имеющую широкий ассортимент современного вооружения.

Источник: Telegram Николая Олещука