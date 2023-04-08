Квітень, 08 в 17:09

Багатофункціональні легкі винищувачі F-16 дозволили б Збройним силам України отримати перевагу в повітрі та контроль над морем, допомогли б під час контрнаступу та відбиття ракетних атак РФ.

Про це поінформував командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Він пояснив, чому F-16 важливі для України, перерахувавши вісім переваг цих бойових літаків:

Зараз дивляться

1. Захист тилових регіонів України від ракетних атак РФ.

Олещук розповів, що українська ППО в середньому знищує близько 75% російських крилатих ракет та ударних дронів. Інші 25% все ж досягають цілей, руйнують інфраструктуру та вбивають мирних людей.

– F-16 можуть ефективно знищувати ці повітряні загрози ще на кордонах, не підпускаючи ракети та дрони до наших міст, – наголосив Олещук.

2. Отримання переваги в повітрі та прикриття військ на передовій.

За словами командувача Повітряних сил, авіація військ РФ за кількістю в рази переважає українську. Крім того, окупанти мають технологічну перевагу.

– У Повітряних силах недостатньо сил та засобів як наземних, так і повітряних, аби ефективно захистити повітряний простір, війська на передовій та мирних жителів у прифронтовій зоні від щоденного терору ворожих ударних літаків і вертольотів. F-16 дозволять завоювати панування в повітрі, значно ослабивши ворога, рятуючи багато життів щодня, – наголосив він.

3. Протидія російським керованим авіабомбам.

Російські війська все частіше застосовують на лінії фронту керовані 500-кілограмові авіабомби. Крім того, є ознаки підготовки РФ до масового застосування авіабомб масою 1500 кг.

Знищувати російські літаки, які запускають ці бомби, зараз неможливо, оскільки вони не заходять в зону ураження української ППО. Росіяни завдають авіаударів дистанційно по передовій та населених пунктах у північних, південних та східних областях України.

Винищувачі F-16 мають на озброєнні ракети повітря-повітря дальністю до 180 км.

Якби українські військові їх отримали, то відігнали б авіацію РФ подалі від кордонів та лінії зіткнення. Це мінімізує вірогідність застосування керованих авіабомб.

4. Підтримка під час контрнаступу.

Як зазначив Микола Олещук, F-16 мають широкий спектр сучасного високоточного озброєння. Це дозволило б завдавати високоточних ударів по військах РФ під час контрнаступу ЗСУ.

– Необхідно спинити атакувальні дії ворога, завоювати перевагу в повітрі, знищити шляхи постачання техніки, боєприпасів та живої сили противника. Ці завдання зможе виконати F-16! – наголосив командувач.

5. Контроль над Чорним морем.

Російський флот все ще контролює Чорне море. Водночас Україні потрібно захистити зерновий коридор та свободу судноплавства.

– F-16 мають на озброєнні потужні протикорабельні ракети, які легко зможуть загнати весь ворожий флот або у порти, або на морське дно, – уточнив Олещук.

6. Збережені життя українських льотчиків.

Зараз ЗСУ мають на озброєнні радянські літаки, озброєння яких не може повною мірою захистити пілотів. А сучасні винищувачі зроблять їх роботу більш безпечною та ефективною.

– Наявне обладнання і озброєння радянських літаків перетворює всі місії наших пілотів на смертельно небезпечні, що спричиняє непоправні втрати найкращих синів України… Наші льотчики мріють про F-16, вони достойні літати на найкращих літаках! – поінформував командувач Повітряних сил.

Він додав, що українські пілоти підготовлені та вмотивовані навчатися. І льотчиків достатньо, щоб одночасно воювати та брати участь у тренуваннях.

7. Справність та наявність запчастин.

Олещук розповів, що українська армія використовує бойові літаки ще 40-річної давності, деякі з яких “удвічі старші за своїх пілотів”.

Підтримувати їх у робочому стані стає все складніше. Причиною, зокрема, є виснаження власних запасів запчастин, яких “у союзників також немає”. Зараз проблему вирішують шляхом так званої “канібалізації”: тобто деталі знімають з одних літаків і переставляють на інші. Але це не може тривати вічно.

Західні літаки допомогли б вирішити й цю проблему.

– Не можна чекати, поки вся авіація зупиниться повністю. Завдяки передачі літаків із Словаччини та Польщі вдасться певною мірою відновити авіапарк МіГ-29 кількох авіабригад, посилити спроможності у виконанні поточних бойових завдань винищувальною авіацією. Втім, для досягнення переваги в повітрі, для перемоги, нам потрібні сучасні літаки! – написав Олещук у своєму офіційному Telegram-каналі.

8. Достатні запаси боєприпасів.

Запаси радянських боєприпасів (навіть застарілих та малоефективних) для літаків, що є на озброєнні ЗСУ, постійно зменшуються. Тож може виникнути ситуація, коли, навіть маючи достатню кількість справних винищувачів і підготовлених льотчиків, українська авіація не матиме засобів ураження.

Єдиний вихід – перейти на винищувачі F-16 чи іншу західну авіаційну платформу, яка має широкий асортимент сучасного озброєння.

Джерело: Telegram Миколи Олещука