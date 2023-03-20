Пока мы ждем, гибнут лучшие летчики. В Воздушных силах призвали предоставить Украине современные западные самолеты

Март, 20 в 12:59

Командующий авиацией украинских ВВС генерал Сергей Голубцов заявил, что Украине срочно нужны современные западные самолеты.

Об этом он сказал в интервью The Times.

— Мои лучшие летчики погибают, пока мы ждем F-16, — отметил он.

Генерал выразил уверенность, что украинские летчики могут научиться летать и управлять системами вооружения на F-16 менее чем за полгода.

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По его словам, современные истребители необходимы, чтобы эффективнее прикрыть наступающие колонны поставленной партнерами из стран НАТО бронетехники.

Кроме того, он отметил, что истребители заменят системы противовоздушной обороны, поскольку территория Украины “настолько огромна, что невозможно поставить столько наземных средств ПВО, сколько необходимо для ее эффективного прикрытия”.

Ранее премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что западные союзники обсуждают передачу современных истребителей Украине.