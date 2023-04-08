Апрель, 08 в 6:08

За прошедшие сутки противник нанес два ракетных и 35 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиаударов остается высокой.

Карта боевых действий в Украине на 08.04.2023

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки наши воины отбили более 60 атак противника на указанных направлениях.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Враг и в дальнейшем сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей. В приграничных районах Курской области противник продолжает инженерное оборудование местности.

За прошедшие сутки противник осуществил обстрелы населенных пунктов Леоновка, Гремяч Черниговской области; Нововасильевка, Середина-Буда, Заруцкое Сумской области, а также Гурьев Казачок, Лукьянцы, Верхняя Писаревка, Графское, Зыбино, Потихоново, Амбарное, Бологовка, Красное Первое и Новомлинск Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Тополя, Фиголевка, Двуречная, Западное, Крохмальное, Гусинка, Кондрашовка Харьковской области и Новоселовское — Луганской.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия южнее Кременной, а также в районах Серебрянского лесничества и Верхнекаменского.

Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Макеевка, Невское, Кузьмино, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Заречное, Спорное, Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются жестокие бои. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее Богдановки и Ивановского.

Подразделения сил обороны отбили около 20 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, находящихся в районе боевого столкновения, среди них: Васюковка, Миньковка, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Часов Яр, Новомарково, Ступочки, Шумы, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы Донецкой области, успеха не имел. Ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено более 15 вражеских атак.

В то же время, вражеским обстрелам подверглись Новобахмутовка, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Парасковиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Керменчик, Новомайорское, Золотая Нива, Шахтерское, и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонительные рубежи и позиции. Осуществил обстрелы более 40 населенных пунктов.

Среди них — Малиновка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новопавловка Запорожской области; Качкаровка, Змеевка, Инженерное и Зеленовка Херсонской области, а также Херсон.

Потери РФ в войне на 08.04.2023:

личного состава — около 177 680 (+570) человек ликвидировано,

танков — 3636 (+3) ед,

боевых бронированных машин — 7020 (+4) ед,

артиллерийских систем — 2727 (+5) ед,

РСЗО — 533 ед,

средств ПВО — 282 (+1) ед,

самолетов — 307 (+1) ед,

вертолетов — 292 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2298 (+7) ед,

крылатых ракет — 911 ед,

кораблей / катеров — 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5599 (+12) ед,

специальная техника — 304 ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 409-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.