Карта боевых действий на 08.04.2023 — ситуация на фронте
За прошедшие сутки противник нанес два ракетных и 35 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиаударов остается высокой.
Карта боевых действий в Украине на 08.04.2023
Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки наши воины отбили более 60 атак противника на указанных направлениях.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
Враг и в дальнейшем сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей. В приграничных районах Курской области противник продолжает инженерное оборудование местности.
За прошедшие сутки противник осуществил обстрелы населенных пунктов Леоновка, Гремяч Черниговской области; Нововасильевка, Середина-Буда, Заруцкое Сумской области, а также Гурьев Казачок, Лукьянцы, Верхняя Писаревка, Графское, Зыбино, Потихоново, Амбарное, Бологовка, Красное Первое и Новомлинск Харьковской области.
На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Тополя, Фиголевка, Двуречная, Западное, Крохмальное, Гусинка, Кондрашовка Харьковской области и Новоселовское — Луганской.
На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия южнее Кременной, а также в районах Серебрянского лесничества и Верхнекаменского.
Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Макеевка, Невское, Кузьмино, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Заречное, Спорное, Берестовое Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются жестокие бои. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее Богдановки и Ивановского.
Подразделения сил обороны отбили около 20 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, находящихся в районе боевого столкновения, среди них: Васюковка, Миньковка, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Часов Яр, Новомарково, Ступочки, Шумы, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы Донецкой области, успеха не имел. Ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено более 15 вражеских атак.
В то же время, вражеским обстрелам подверглись Новобахмутовка, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Парасковиевка Донецкой области.
На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Керменчик, Новомайорское, Золотая Нива, Шахтерское, и Великая Новоселка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонительные рубежи и позиции. Осуществил обстрелы более 40 населенных пунктов.
Среди них — Малиновка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новопавловка Запорожской области; Качкаровка, Змеевка, Инженерное и Зеленовка Херсонской области, а также Херсон.
Потери РФ в войне на 08.04.2023:
- личного состава — около 177 680 (+570) человек ликвидировано,
- танков — 3636 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 7020 (+4) ед,
- артиллерийских систем — 2727 (+5) ед,
- РСЗО — 533 ед,
- средств ПВО — 282 (+1) ед,
- самолетов — 307 (+1) ед,
- вертолетов — 292 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2298 (+7) ед,
- крылатых ракет — 911 ед,
- кораблей / катеров — 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5599 (+12) ед,
- специальная техника — 304 ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 409-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.