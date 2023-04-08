Можно ожидать несколько часов: из Польши в Украину увеличился поток людей
На границе с Польшей наблюдается активность путешественников на въезд в Украину. Большинство из них — преимущественно украинцы, которые возвращаются домой.
Об этом сообщает спикер польских пограничников Анна Михальская.
По данным польского ведомства, повышенный поток путешественников начался уже в минувшие выходные.
Михальская рассказала, что больше всего выросло движение на участке польской границы с Украиной – на выезд в Украину.
— В минувшие выходные на выезд из Польши в Украину направились более 40 тыс. человек, — отметила она и сообщила, что обычно средние показатели – 22 тыс.
Она добавила, что это объясняется как началом пасхальных выходных в Германии и Польше, так и приближением православной Пасхи. Сейчас многие украинцы, которые проживают в Европе или оформили временную защиту, едут в гости к родным.
7 апреля границу на выезд из Польши в Украину пересекли около 33 тыс. человек, тогда как в обратном направлении – около 23 тыс.
Спикер отметила, что время ожидания на пунктах пропуска может достигать двух часов и более.
Источник: PAP