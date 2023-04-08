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Факты / Україна

Можно ожидать несколько часов: из Польши в Украину увеличился поток людей

Малиновская Ангелина, редактор ленты
кордон польща
Фото: Госпогранслужба

На границе с Польшей наблюдается активность путешественников на въезд в Украину. Большинство из них — преимущественно украинцы, которые возвращаются домой.

Об этом сообщает спикер польских пограничников Анна Михальская.

По данным польского ведомства, повышенный поток путешественников начался уже в минувшие выходные.

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Михальская рассказала, что больше всего выросло движение на участке польской границы с Украиной – на выезд в Украину.

— В минувшие выходные на выезд из Польши в Украину направились более 40 тыс. человек, — отметила она и сообщила, что обычно средние показатели – 22 тыс.

Она добавила, что это объясняется как началом пасхальных выходных в Германии и Польше, так и приближением православной Пасхи. Сейчас многие украинцы, которые проживают в Европе или оформили временную защиту, едут в гости к родным.

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7 апреля границу на выезд из Польши в Украину пересекли около 33 тыс. человек, тогда как в обратном направлении – около 23 тыс.

Спикер отметила, что время ожидания на пунктах пропуска может достигать двух часов и более.

Источник: PAP

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