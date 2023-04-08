Можна очікувати декілька годин: з Польщі в Україну збільшився потік людей

Квітень, 08 в 15:41

На кордоні з Польщею помічена активність мандрівників на в’їзд в Україну. Їх переважну більшість складають українці, які повертаються додому.

Про це повідомляє речниця польських прикордонників Анна Міхальська.

За даними польського відомства, підвищений потік мандрівників почався вже минулими вихідними.

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Міхальська розповіла, що найбільше зріс рух на ділянці польського кордону з Україною – на виїзд до України.

– Минулими вихідними на виїзд з Польщі в Україну попрямували понад 40 тис. людей, – зазначає вона та повідомляє, що зазвичай середні показники – 22 тис.

Вона додала, що це можна пояснити початком великодніх вихідних у Німеччині та Польщі, як і наближенням православного Великодня. Наразі чимало українців, які живуть у Європі або оформили тимчасовий захист, їдуть у гості до рідних.

7 квітня кордон на виїзд з Польщі в Україну перетнули близько 33 тис. осіб, водночас у зворотному напрямку – близько 23 тис.

Речниця зазначила, що час очікування на пунктах пропуску може сягати двох годин і більше.

Джерело: PAP