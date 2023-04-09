Это возможность прекратить войну. Посол Украины в Ватикане о том, почему Папа Римский поддерживает контакт с Россией

Апрель, 09 в 15:16

С начала полномасштабного вторжения Ватикан занял неоднозначную позицию. Папа Римский поддерживает контакты с РФ, потому что это якобы возможность прекратить войну.

Такое заявление в эфире Украинского радио сделал посол Украины в Ватикане, религиовед Андрей Юраш.

– Я не сомневаюсь, что и Папа Франциск, и другие очень ответственные и близкие в душе к Украине руководители Римской курии именно с такой мотивацией подходят к любым взаимоотношениям с Россией. Папа неоднократно говорил, что он хочет общаться с руководством России ради прекращения войны, – сказал он.

Посол отметил, что Россия в свою очередь категорически не воспринимает, не хочет любых контактов, которые по крайней мере заставили бы ее задуматься над духовным измерением этой безбожной ужасной войны, которую она начала в Украине.

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– Папа, определяя эту войну, иногда употребляет по 5-6 негативных эпитетов для того, чтобы ее описать. Недавно он говорил, что хотел бы снова иметь такие контакты, говорил даже о желании поехать в Москву и Киев одновременно для того, чтобы остановить это кровопролитие, – рассказал Юраш

Напомним, во время пасхальной речи Папа Римский Франциск вспомнил о войне в Украине, а также призвал россиян искать правду.