Это возможность прекратить войну. Посол Украины в Ватикане о том, почему Папа Римский поддерживает контакт с Россией
С начала полномасштабного вторжения Ватикан занял неоднозначную позицию. Папа Римский поддерживает контакты с РФ, потому что это якобы возможность прекратить войну.
Такое заявление в эфире Украинского радио сделал посол Украины в Ватикане, религиовед Андрей Юраш.
– Я не сомневаюсь, что и Папа Франциск, и другие очень ответственные и близкие в душе к Украине руководители Римской курии именно с такой мотивацией подходят к любым взаимоотношениям с Россией.
Папа неоднократно говорил, что он хочет общаться с руководством России ради прекращения войны, – сказал он.
Посол отметил, что Россия в свою очередь категорически не воспринимает, не хочет любых контактов, которые по крайней мере заставили бы ее задуматься над духовным измерением этой безбожной ужасной войны, которую она начала в Украине.
– Папа, определяя эту войну, иногда употребляет по 5-6 негативных эпитетов для того, чтобы ее описать. Недавно он говорил, что хотел бы снова иметь такие контакты, говорил даже о желании поехать в Москву и Киев одновременно для того, чтобы остановить это кровопролитие, – рассказал Юраш
Напомним, во время пасхальной речи Папа Римский Франциск вспомнил о войне в Украине, а также призвал россиян искать правду.