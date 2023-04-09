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Факти / Україна

Це можливість припинити війну. Посол України у Ватикані про те, чому Папа Римський підтримує контакт з Росією

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Це можливість припинити війну. Посол України у Ватикані про те, чому Папа Римський підтримує контакт з Росією
Фото: Getty Images

З початку повномасштабного вторгнення Ватикан зайняв неоднозначну позицію. Папа Римський підтримує контакти з Російською Федерацією, бо це можливість припинити війну. 

Таку заяву в ефірі Українського радіо зробив посол України у Ватикані, релігієзнавець Андрій Юраш. 

– Я не сумніваюся, що і Папа Франциск, й інші дуже відповідальні та близькі в душі до України керманичі Римської курії саме з такою мотивацією підходять до будь-яких взаємин з Росією. 

Папа неодноразово говорив, що він хоче спілкуватися із керівництвом Росії заради припинення війни, – сказав він. 

Посол зауважив, що Росія своєю чергою, категорично не сприймає, не хоче будь-яких контактів, які принаймні змусили б її задуматись над духовним виміром цієї безбожної жахливої війни, яку вона розпочала в Україні. 

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– Папа, визначаючи цю війну, інколи вживає по 5-6 негативних епітетів для того, щоб її змалювати. Нещодавно він говорив, що хотів би знову мати такі контакти, говорив навіть про бажання поїхати в Москву та Київ одночасно для того, щоб зупинити це кровопролиття, – розповів Юраш.

Нагадаємо, під час великодньої промови Папа Римський Франциск згадав про війну в Україні, а також закликав росіян шукати правду.

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