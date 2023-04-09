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Факти / Україна

Папа Франциск попросив у Бога “допомоги” для українців на шляху до миру

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Папа Римський Франциск
Фото: Depositphotos

Під час великодньої промови Папа Римський Франциск згадав про війну в Україні, а також закликав росіян шукати правду.

У неділю, 9 квітня, понтифік очолив пасхальну месу на площі Святого Петра.

– Допоможи улюбленому українському народу на його шляху до миру та пролий великоднє світло на народ Росії, – сказав Папа Франциск.

У молитві він також попросив “потішити поранених і всіх тих, хто втратив близьких через війну”.

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– Відкрий серця всієї міжнародної спільноти, щоб прагнути покласти край цій війні і всім конфліктам та кровопролиттям в нашому світі, – додав понтифік.

Крім цього, Папа Римський закликав до миру на Близькому Сході на тлі чергової ескалації в Єрусалимі.

Раніше Папа Франциск заявляв про готовність відвідати Україну, однак лише за умови, що після цього обов’язково відвідає Москву.

За словами понтифіка, він відвідає або дві країни, або не поїде на територію жодної з двох держав.

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Джерело: Reuters
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