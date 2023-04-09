Квітень, 09 в 15:15

Під час великодньої промови Папа Римський Франциск згадав про війну в Україні, а також закликав росіян шукати правду.

У неділю, 9 квітня, понтифік очолив пасхальну месу на площі Святого Петра.

– Допоможи улюбленому українському народу на його шляху до миру та пролий великоднє світло на народ Росії, – сказав Папа Франциск.

У молитві він також попросив “потішити поранених і всіх тих, хто втратив близьких через війну”.

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– Відкрий серця всієї міжнародної спільноти, щоб прагнути покласти край цій війні і всім конфліктам та кровопролиттям в нашому світі, – додав понтифік.

Крім цього, Папа Римський закликав до миру на Близькому Сході на тлі чергової ескалації в Єрусалимі.

Раніше Папа Франциск заявляв про готовність відвідати Україну, однак лише за умови, що після цього обов’язково відвідає Москву.

За словами понтифіка, він відвідає або дві країни, або не поїде на територію жодної з двох держав.