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Факты / Україна

Папа Франциск попросил у Бога “помощи” для украинцев на пути к миру и вспомнил о россиянах

Валентина Чорна, редактор ленты
Папа Римський Франциск
Фото: Depositphotos

Во время пасхальной речи Папа Римский Франциск вспомнил о войне в Украине, а также призвал россиян искать правду.

В воскресенье, 9 апреля, понтифик возглавил пасхальную мессу на площади Святого Петра.

— Помоги любимому украинскому народу на его пути к миру и пролей пасхальный свет на народ России, — сказал Папа Франциск.

В молитве он также попросил “утешить раненых и всех тех, кто потерял близких из-за войны”.

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— Открой сердца всего международного сообщества, чтобы стремиться положить конец этой войне и всем конфликтам и кровопролитию в нашем мире, — добавил понтифик.

Кроме этого, Папа Римский призвал к миру на Ближнем Востоке на фоне очередной эскалации в Иерусалиме.

Отметим, что в этом году во время Крестного хода в Риме снова хотели соединить мальчиков из Украины и России, чтобы они вместе несли крест. Но в последний момент Ватикан изменил свое решение.

Ранее Папа Франциск заявлял о готовности посетить Украину, однако лишь при условии, что после этого обязательно посетит Москву.

По словам понтифика, он посетит или две страны, или не поедет на территорию ни одного из двух государств.

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Источник: Reuters
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